Lasteekraani sisu leiab nüüd ka Jupiteri TV-äpist

Kui seni on Lasteekraani sisu saanud vaadata-kuulata arvutitest ja mobiilsetest seadmetest, siis nüüd on lasteportaal laienenud ka teleritesse. Kogu Lasteekraani audiovisuaalse sisu, sh filmid, animasarjad, saated ja järjejutud, leiab Jupiteri TV-äpist ja hübriidTV Jupiteri lahendusest. Lastele mõeldud sisu leiab mugavalt rakenduse menüüst, Lasteekraani-nimelisest alamjaotusest.



Jupiteri TV-äpp on leitav enamuses uutes nutitelerites, seejuures saab äppi kasutada Android TV opsüsteemiga nutitelerites, Apple TV seadmetes, ning LG ja Samsungi uuemates telerites (2020. aasta ja hilisemad mudelid). Äpp on tasuta ja selle leiab vastava teleri rakenduste keskkonnast.



Jätkuvalt leiab Lasteekraani ka aadressilt www.lasteekraan.ee. Lasteportaali koguneb ERR-i pakutav lastele suunatud sisu, nii ETV2-s näidatu kui ka vaid Lasteekraani lehelt leitav. Näiteks on Lasteekraani lisatud hiljuti uus sari "Ideefix", milles seikleb Asterixi ja Obelixi koomiksitest tuttav koerake Ideefix.



Jupiteri TV-äpist ja hübriidTV Jupiteri lahendusest saab lähemalt lugeda siit.