Kilimanjaro tippu roninud Ott Nool: miks mitte midagi natuke raskemat teha?

Aafrika kõrgeima mäe tippu ronis lisaks Noolele veel seitse inimest. "Kõik jõudsid tippu," märkis uusiteankur. "Võrdlesime seda oma eelmise katsumisega, mis oli Elbrus, ja arvasime, et Elbrus oli ikkagi natukene raskem."

Siiski nentis ta, et sellegipoolest oli tükk tegemist, et mäe tippu jõuda. "Kes võitles oma kõhuhädadega, kellel olid seedimisprobleemid, kellel läks pulss kõrgeks. Kaks inimest napilt ei jõudnud, aga me kõik vedisime ennast sinna üles," rääkis ta. "Oli tükk tegemist, aga mitte kõige raskem."

Mägedes matkamine on uudisteankru sõnul huvitav ettevõtmine. "Nagunii me sahmerdame inimestena siin igatepidi ringi. Miks mitte midagi natukene raskemat teha?" küsis ta. "Lõppkokkuvõttes on see huvitav."

Järgmisena suundub Nool Sansibar, et ka rannas veidi aega puhata. ga siis on juba kolm nädalat täis tiksumas ja on aeg kodu poole tulla, et Veronikalt (Veronika Uibo on "Terevisiooni" teine uudisteankur - toim.) teatepulk üle võtta. Ta on varsti juba kolm nädalat üksinda hommikusi uudiseid teinud," rääkis ta.