Eurovisiooni logo ühendab tänavu Briti ja Ukraina värvid

Võistluse tunnuslauseks on tänavu "United By Music" ehk muusika kaudu ühendatud ning selle kandvaks mõtteks on unikaalne koostöö Suurbritannia, Ukraina ja võõrustajalinna Liverpooli vahel, et tuua muusika abil kokku inimesed üle maailma.

Eurovisiooni tunnusvärvid on inspireeritud Ukraina ja Suurbritannia lipuvärvidest ning peegeldavad rõõmu ja isikupära võistlusel.

Ukraina võitis 2022. aastal Eurovisiooni lauluvõistluse, kuid EBU otsusel korraldab turvalisuse kaalutlustel tänavu Eurovisiooni teise koha pälvinud Suurbritannia.