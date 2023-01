Toitumisterapeut vee joomisest: lähtuda tuleks janutundest, mitte etteantud kogusest

Toitumisterapeut Kendra Vaino jagas "Terevisioonis" nippe, kuidas tervislikult toituda. Muu hulgas sõnas Vaino, et hommikul ainult muna söömisest ei piisa ning ta kinnitas ka, et toitu süües ei peaks samal ajal vett jooma.

"Toitumine on ühest küljest kehale toitainete andmine ja teisest küljest ka emotsionaalne nauding," arvas Vaino, et toitu ei peaks eraldi osadena sööma ning erinevaid maitsekooslusi on inimestel samuti tarvis kogeda.

"Toitumine peaks üldiselt olema vajaduspõhine, tasakaalus ja mitmekesine," kommenteeris Vaino. "Suuremad toidukorrad peaksid jääma päeva esimesse poolde, kuna me sööme toitu ette, et meil oleks energiat järgenvaid tegevusi teha."

Vaino sõnas, et hommikul ainult munaga piirduda pole mõistlik, kuna kehal on vaja energiaks süsivesikuid. "Kui me sööme õhtul liiga palju energiarikast toitu, siis paraku talletub see meie rasvkoes ja tihtipeale selle pärast ei ole inimestel ka hommikul isu süüa," lausus toitumisterapeut. "Küll ei arva ma, et kohe peale tõusmist peaks sammud kööki seadma, aga umbes tunni aja jooksul võiks hommikusöök aset leida."

Vaino sõnul pole tark otsus ka söömise ajal vett juua. "Maomahlad peaksid ise toidulagundamise töö ära tegema," põhjendas ta. "Lähtuda tuleks janutundest, mitte etteantud kogusest, kui palju päeva jooksul peaks vett ära jooma," vastas Vaino küsimusele, kui palju tuleks päevas vett tarbida.