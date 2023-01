Andreas Poom: juba esimesest kuulamisest alates sain aru, kui isiklik Sissi laul on

"Ma üldse ei kahetse, sest see lugu vääriski nii andekat lauljat, nagu Merili," kommenteeris Eesti Laulu finalist Andreas Poom M Elsi (Merili Käsperi) võistlustlugu "So Good (At What You Do), mille demo ta alguselt ise sisse laulis.

Poomi lugu "Why Do You Love Me" sündis laulukirjutamise laagris, kus ka Käsper kohal oli. "See läks hinge ja tekitas mulle külmavärinaid," rääkis Käsper esmastest emotsioonidest, kui ta Poomi lugu laagris kuulis.

Oma lemmikuks tänavuseks Eesti Laulu finaalilooks tituleeris Poom Sissi "Lighthouse'i". Talle järgnesid Alika, M Elsi ja Ingeri lood. "Juba esimesest kuulamisest alates sain aru, kui isiklik laul see on," põhjendas Poom, et talle väga meeldis Sissi loo sõnum.

Käsperi lemmiklugu on aga Meeliku "Tuju", millele järgnesid Aneti ja Fredi duett ning Andrease ja Bedwettersi Eesti Laulu lood. Käsper tunnistas aga, et tema muusikamaitse oleneb ka päevast ja tujust. "Täna on niimoodi – ma olen lihtsalt natuke tuulelipp."

Stuudios esitasid Käsper ja Poom ka Lauri Räpi sõnadele kirjutatud uut lugu, mille loomiseks neile 25 minutit anti. "Potentsiaali on," arvas Poom kiirelt sündinud laulust, mis muusikute sõnul võib-olla hiljem ka singliks edasi areneb.