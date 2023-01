Treener: ühest tunniajasest treeningust pärast tööpäeva jääb natuke väheks

"Kõndijaid on üsna palju – neid, kes mõtlevad, et ainult kõndimisest võikski piisata," kommenteeris Talts, et tegelikult peaks ikkagi lisaks kõndimisele ka trenni tegema. "Keha vajab hästi mitmekülgset liikumist. Ainult kõndimisest või jooksmisest jääb väheks. Me peaksime lisama erinevaid võimlemisharjutusi oma kõnni- või jooksutreeningule," sõnas ta, et tähtis on keha kõiki lihaseid ja liigeseid kasutada.

"Liikumissutsakaid peaks lisama kõikide oma päevaste tegemiste vahele," soovitas Talts. "Ühest tunniajasest treeningust pärast tööpeava jääb natuke väheks."

"Alati ei tasu enda kellasid usaldada," rääkis Talts nutikelladest, mis samme loevad. "Näiteks autoga auklikul teel sõites saad juba mitusada sammu kirja," muigas ta.

"Ikka on, sest see annab ju koormust juurde, kui sa pead neid tassima," vastas treener küsimusele, kas kõndima minnes on kasu ka raskuste käte või jalgade ümber lisamisest. "Ma arvan, et valet kõndimisstiili ei ole olemas," sõnas ta lõpetuseks. "Kõndimine on meile nii loomulik tegevus."