Muuseum kogub inimeste fotosid ja mälestusi Palmse mõisast

Muuseum valmistab ette mahukat raamatut Palmse mõisast, mis võtab kokku mõisa ajaloo muinasajast tänapäevani. Trükis ilmub 2023. aasta sügisel. Selleks, et raamat saaks asjakohasem ja sisukam, palutakse inimestel jagada Palmse mõisa teemalisi fotosid.

Kuna fotomaterjal mõisa kohta enne Lahemaa rahvuspargi asutamist on kasin, oodatakse pilte eriti perioodist, mil mõis oli Kaitseliidu käsutuses ja pioneerilaagri ajast. Samuti kogutakse fotomaterjali Muike, Võsu, Võsupere ja Sakusaare karjamõisatest, kõrtsidest, tööstushoonetest ning külades asuvatest elu- ja muudest hoonetest ning inimestest enne 1940. aastat.

Fotosid võib edastada nii originaalpildistustena, negatiividena (sh slaididena) kui ka digiformaadis. Digitaalsena jagatavate fotode resolutsioon peaks olema vähemalt 600 dpi ning failiformaat .tif. Piltide omaniku soovi korral tulevad muuseumi teadurid kohale ja saavad paberfotod kohapeal digitaliseerida. Muuseumi jaoks on oluline iga infokild, mis foto kohta teada on – nii pildistamise aeg, koht, sellel olevad inimesed ja objektid, pildistamise või fotoga seotud mälestuskild.

Ühtlasi ollakse huvitatud esemetest ja dokumentidest, mis võivad olla pärit mõisast või on kuulunud von der Pahlenite pere liikmetele. Juhul, kui omanik ei soovi esemeid muuseumile annetada, on abiks ka see, kui lubatakse asju muuseumi tarvis fotografeerida.

Materjalide jagamiseks saab ühendust võtta muuseumi teaduri Susanna Mureliga (e-mail [email protected] või telefonil +3725078672) või vanemteadur Uno Trummiga ([email protected] telefon: +3725341 4433).