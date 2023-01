Aasta arst Viivika Allas: suurim karuteene tervisele on arsti soovituste eiramine

Väikeses kohas tähendab arstiks olemine Allase sõnul seda, et patsientidega suhtlemiseks tuleb valmis olla ka poes ja erinevatel üritustel. "Kui lähed lapsega lasteaia- või kooliüritusele ja siis hakatakse sinuga ainult meditsiinist rääkima. Tegelikult olen ma seal emarollis ja tahaks ikkagi seda rolli täita," rääkis ta saates "Hommik Anuga".

Suurim karuteene, mida inimesed oma tervisele teha saavad, on Allase arvates neile antud soovituste eiramine. "Kui on probleem, mida saab lahendada. Kui me pakume abi ja nad teevad täpselt seda, mida ise heaks arvavad," jagas perearst, kelle arvates kipuvad haiged sageli ootama imet, mis kõik hädad nipsust minema viib. Ise endaga ei kiputa tööd tegema, kuigi palju seisab tervislikuma elumuutuse taga.

Allas on arvamusel, et noored tuleksid perearstiks hea meelega, kuid ei soovi kõiki tööga kaasnevaid kohustusi. "Tegelik elu on see, et me oleme ikkagi väga väsinud sellest kõigest," lausus ta. "Hästi palju kohustusi on. Üks asi on töö pool, teine aga organisatoorne ja majanduslik pool. Iga perearst on ikkagi eraettevõtja."