Uus reisisaade "Mississippi hääled" viib musikaalsele rännakule Ameerikasse

Meeste sõnul iseloomustas reisi pidevalt see, et iga kord, kui mõnda bändi kuskil esinemas nähti, astus Kaisa ligi ja ühines nendega.

Seltskond sattus reisima ajal, mil põldudelt koristati puuvilla ning see oli üks elamusterohkemaid seiku.

"Ameerika oli tegelikult üsna täpselt selline nagu inimene ette kujutab," iseloomustas Kaisa Ling saates "Hommik Anuga". Saatetegijad külastasid aga riigi kõige vaesemaid paiku.

Madis Aesma soetas endale reisi esimestel päevadel kasutatud kitarri, kiites, et seal on pillid tunduvalt odavamad. "Mississippi häälte" saate tunnuslugu valmis samuti Aesma käe all.

"Mississippi hääled" jõuab ETV2 ekraanile 2. veebruaril kell 21.30.