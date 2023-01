Kodumaine "Suvitajad" jõuab kinoekraanile veebruaris

Stsenarist Martin Alguse käsikirja põhjal sündinud mängufilm teeb kummarduse kultuskomöödiale "Siin me oleme", mis vändati sama algmaterjali põhjal.

Režissöör Ergo Kulla sõnul on tegu tempoka ja humoorika linateosega: "See on heatujufilm, mis viib vaataja suvisele Eestimaa saarepuhkusele, kus tuleb ette kentsakaid ja tragikoomilisi olukordi ning pakub äratundmisrõõmu igas eas publikule."

Pidulik esilinastus toimub 13. veebruaril ning valitud kinodes toimuvad eelseansid juba 14. veebruarist. Tartus toimub esilinastus 16.02, Pärnus 17.02 ja Kuressaares 18.02. Kinokavadesse üle Eesti jõuab film 17. veebruarist.

Filmis näitlevad Kaire Vilgats, Meelis Rämmeld, Pääru Oja, Ago Anderson, Maarja Jakobson, Kristel Elling, Lauri Nebel, Adele Taska, Robert Klein jt.