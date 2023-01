Kunstnik Epp Margna paneb regilaulud lõuendile

Kunstnik Epp Margna on end koos abikaasa Toomasega sisse sättinud Otepääst kümne kilomeetri kaugusele jäävasse Kaagvere külla.

Taluelu ei paku ainult naugingut ja inspiratsiooni, vaid ka materjali, millele kunsti luua.

Puidutükkidele maalima hakkaski Margna just maale kolides, kui remondist jäi alles materjali, mida ära visata ei raatsinud. Lisaks puidule äratab kunstnik ellu ka vanu regilaule. Lummavad regilaulud jõuavad nii puidule kui ka lõuendile.

Margna tunnistas, et ainult maalimisest poleks võimalik siiski ära elada. "Ma ikkagi teen igasugu muud kujundustööd ka. Võru kultuuriruum on see, millega ma olen siin tihedalt seotud," rääkis ta.