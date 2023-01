Eesti Laulu finalistid Anett ja Fredi jagasid konkurentidele punkte: Alika on väga realistlik võitja

Konkurentidele punkte jagades sõnasid Anett ja Fredi, et annavad ansamblile Meelik 12 punkti, kuna nende arust on tegemist väga hea ja stiilipuhta looga, kuhu on ka mõnus annus krutskit lisatud. "Väga hea tuju lugu," lisas Anett.

Andrease lugu "Why Do You Love Me" sai duolt kümme punkti ning kolmandale kohale asetasid Anett ja Fredi üheksa punktiga ennustusportaalide ühe favoriidi Alika oma looga "Bridges". Kõige vähem punkte ehk ühe punkti sai Anetilt ja Fredilt Elysa lugu "Bad Philosophy".

"Neil on mõlemal väga head live'i lood, mis tekitavad suurt emotsiooni," kommenteeris Fredi Alika ja Ollie Eesti Laulu lugusid, mis on tema arvates ka kõige potentsiaalsemad võidulood. "Jah, ma arvan, et Alika on väga realistlik võitja," nõustus Anett.

"Kes seda teab – inimestele meeldivad nii erinevad asjad. Kindlasti on see nišikas, aga see on see muusika, mida me teeme ja tahame teha," vastas Fredi Reikopi küsimusele, kas jazz-muusika on Eurovisioonile sobilik muusikastiil. "Ega me ei kirjutanud Eurovisioonile saamiseks seda lugu. See on lihtsalt mingi lugu, mis me kirjutasime ja mõtlesime, et seda oleks tore läbi Eesi Laulu platvormi jagada," rääkis ta enda ja Aneti võistlusloost "You Need To Move On".