Budismi instituudi direktor: lääne inimesi on haaranud ekstreemsustega elamise tahe

"Esimene asi, mida ma seda raamatut lugedes mõtlesin, oli see, kuidas lääne inimesi on haaranud ekstreemsustega elamise tahe," rääkis Grünberg, tuues näite ekstreemspordi ja ekstreemsed matkad.

Grünberg selgitas, et see on tore, kui inimene tahab ennast arendada, avardada ja püüdleb paremuse poole, aga tihti võib arengu käivitavaks väeks olla eksreemsuse otsingud, nagu antud raamatuski. Grünbergi sõnul huvitas raamatu autorit pigem rändamine ja meelteselguse leidmine, kui vaimsuse arendamine.

"Ta räägib siin meditatsioonist. Budism ei tunne sellist terminit nagu meditatisoon," lausus Grünberg, lisades, et see võib tulla paljudele üllatusena. Tema sõnul on budismis käsil teised terminid, mis tähendavad kujustamist ja mõtlemist. "Meditatsioon on kristlik termin."

"Ta räägib raamatus palju hingamisest, aga ta ei räägi, mida ta mõtleb või mida ta kujustab - siin on omad vastuolud," rääkis Grünberg. "Lääne inimesel on raske lahti lasta sellest, mis on oma kultuuriruumi olemuses," ütles ta, lisades, et isegi usk ei ole budismis keskne. "Budismis on keskmes mõista tahtmine ja eeskätt püüdmine asju mõista."

"Ilukirjanduslikus mõttes on see raamat suurepärane ja väga hästi kirjutatud," arvas Grünberg. "Ja kõik mungaelu kajastused on ka väga huvitavad, põnevad." Kahjuks on tänaseks raamatu autor ja peategelane Lindebald surnud, kuna tal oli ravimatu närvihaigus ASL (amüotroofiline lateraalskleroos).