Muusikaettevõtja: suurepärased artistid tahavad kogu aeg paremaks saada

"Ma olen kogu elu muusikaarmastaja olnud," tutvustas Olljum. "Kui minna tagasi lapsepõlve, siis esimesed lood, mis mul pähe tulevad, on Apelsini "Matkalaul" ja Gunnar Grapsi "Valgus"," meenutas ta oma esimesi lemmiklugusid.

"Mingi hetk hakkasin klassivendadega bändi tegema. Meil läks koolibändi kohta isegi päris hästi. Olime esimesed Noortebändi võitjad," meenutas ta ning lisas, et peale seda proovisid nad bändiga ka välismaa publikuni jõuda, kuid tulutult. "Tegime esimese demo Linnahalli stuudios ära ja tekkis selline tunne, et nüüd on maailma toodud midagi, mis on täiesti unikaalne ja suurepärane," muigas Olljum.

"Ma hakkasin läbi selle protsessi tajuma, et ma mõistan taustatööd väga hästi ja ma tunnen ennast mugavamalt tagaplaanil, kui laval olles," tutvustas muusikaettevõtja, kuidas ta oma praeguse ametini jõudis.

Olljum sõnas, et muusikat kuulates ei pööra ta žanritele suurt tähelepanu. "Kui lugu puudutab mind emotsionaalselt, siis see on hea laul," ütles ta, mida muusika juures on tähtsaim jälgida.

Olljum kirjeldas, et suurepäraseid artiste eristab teistest see, et nende sisemine kvaliteedikontroll on väga tugev. "Nad suudavad iseseisvalt mingisugused valikud ära teha," sõnas ta. "Ja nende sees on pidev otsing selle poole, kuhu nad soovivad liikuda. Nad tahavad kogu aeg paremaks saada ja nad suudavad väga hästi puudujääke defineerida."

"Ja selle protsessi käigus suudavad nad ka ära tunnetada ja leida enda kõrvale need inimesed, kelle käest nad nõu küsida saavad ja kelle arvamust nad aktsepteerivad," lisas ta.

Olljum on töötanud ka edukate ansamblite Bedwettersi ja Ewert and The Two Dragonsi mänedžerina. "See on alati pikk kulgemine, pikk protsess ja kui sa ei pane endale puutepunktse paika, siis sa võid sellest lihtsalt mööda minna," rääkis ta, kuidas jõuda muusikamaailmas eduni.

"Tänapäeval teevad artistid rohkem arengutööd oma magamistubades ära," lausus Olljum, mis on tänapäeval teistmoodi võrreldes näiteks 1990-ndatega. "Muusikatööstuses nõutakse edulugu oluliselt kiiremini."

"Tänapäeval on sul võimalik oma kuulajaga dialoogi astuda ja vestelda," rääkis ta teisalt, mis on praegusel ajal kindlasti etem kui vanasti, kus pidi muusikat rohkem juhuse saatel looma ning lihtsalt lootma, et see kuulajatele meeldib.