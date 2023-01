Rosalial ilmus uus singel "LLYLM"

Rosalia uue singli pealkiri "LLYLM" on lühend lausest "Lie Like You Love Me" ("Valeta mulle nagu armastad mind" – toim.). Enamasti hispaaniakeelset muusikat viljelev artist tegi nüüd kakskeelse loo, kus kõlab lisaks tema emakeelele ka inglise keel. Siiski pole see esimene kord, kui Rosalia inglise keeles laulab – oma debüütalbumil kaverdas ta ka Bonnie "Prince" Billy lugu "I See A Darkness".

Rosalia seni värskeim ja ühtlasi ka kolmas stuudioalbum "Motomami" ilmus 2022. aasta märtsis ning osutus väga edukaks, võites mitmeid auhindu. Lisaks avaldas lauljanna möödunud sügisel albumist deluxe versiooni, kuhu lisandus neli värsket lugu.

Singel "LLYLM" on saanud mõjutusi R'n'B-st, popist ja flamencost.

Kuula Rosalia uut singlit siit: