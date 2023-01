Loomaarst: libedaga ei tasu koera jooksma ega äkilisi pöördeid tegema innustada

Loomaarst pani inimestele südamele, et nii toas parkettpõrandal kui ka väljas libedal jääl ei tasu looma jooksma ja äkilisi pöördeid tegema innustada. "Kui nad on jooksuhoos ja hakkavad pööret tegema, võib see ohtlik olla," rõhutas ta.

Üheks jääga seotud murekohaks on Toometi sõnul veekogusid kattev jää. Kuna koerad ei mõtle nagu inimesed, ei saa loomad aru, et jää kujutab endast ohte ning sellest võib läbi kukkuda. "Kui jää on nõrk koera jaoks, siis ta on ammugi nõrk meie jaoks. Kui ta kukub läbi jää, siis mida me teeme?" arutles ta ning sõnas, et loomaga jalutades tuleb tähelepanu pöörata sellele, et neljajalgne ei saaks jääle joosta.

Küll aga ei piirdu talvised ohud vaid libedusega. Samuti teevad loomadele muret ka tänavatele pillutud graniitsõelmed ja sool. Selleks, et need looma käppadele võimalikult vähe haiget teeksid, soovitab loomaarst võimalusel näiteks lörtsisemaid loike vältida, käpavaha kasutada ja pärast õueskäiku koera käpad ära pesta.

Kõige ohtlikum ei ole Toometi sõnul siiski jää või tänavale puistatud libedustõrje vaid väga hoogne mänguasjade loopimine, mis paneb koera äkilisi spurte ja pidurdusi tegema. Loomaarst selgitas, et selline mänguviis koormab koera liigesed lihtsalt üle. Ta rõhutas, et see ei tähenda, et niiviisi ei või üldse koeraga mängida, aga oluline on jälgida, et koer liiga elevile ei läheks. Samuti tõi ta välja, et tihtipeale arvatakse valesti, et kui koer on hirmus ärevil ja tal on igav või palju energiat, siis talle mänguasju loopides maandab ta ennast ära. "Vastupidi, siis ta ajab end üles ja seda ei tasu teha," rõhutas ta.