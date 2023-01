ETV saatejuhid jagasid "Ringvaates" nätsumeenutusi

"Issand, see on nagu lapsepõlve unistustekast," märkis Anu Välba nätsukogu nähes. Välba lemmiknäts oli nooruspõlves koolamaitseline padjanäts. "Need olid rohkem nagu kommi eest," märkis ta.

Samuti on Väbal eredalt meeles Pedro nime kandev näts. "Pedro nätsu nätsutasime me mitu päeva. Olid teatud minutid, mil sa seda nätsutasid, siis panid kapi ääre peale ja järgmine päev nätsutasid edasi."

"Pealtnägijast" tuntud Piia Osula meenutas, et oma esimese raha kulutas ta just nätsudele, millega sai kaasa kleepse ja tätoveeringuid. Ühe saadud kleepsudest kleepis telenägu ka kodus riidekapi peale. "Sain emalt korraliku peapesu," meenutas ta. "Kusjuures see on tänase päevani seal."

Samuti "Pealtnägija" ridades toimetav Kristjan Pihl tegeles nooruspõlves Turbo nätsude kogumisega. "Ma panin need kodus magamistoas kapi peale. Kui enam kapi peale ei mahtunud, siis ma panin jalgratta peale ka," rääkis Pihl.

Küll aga ei läinud jalgratta peale kogutud nätsudel nii hästi kui tubasel kollektsioonil. "Mulle meenub üks lugu, kuidas ma läksin oma jalgarattaga õue ja suured poisid tõmbasid Turbo nätsud sealt jõuga maha. See ratas nägi väga kole välja ja ma läksin nuttes koju ning ütlesin emale, et poisid tõmbasid kleepsud ratta pealt ära," jagas ta. "See teeb tõesti südame soojaks."

Produtsent Raivo Maripuu südame võitsid Kalevi tehases toodetud marjanätsud. "Mul on tegelikult meeles ka ebameeldiv mälestus. Nendega oli ikka see jama, et kui sa 20 minutit nätsu närinud olid, siis see lihtsalt lagunes su suus tükkideks. Ega see nätsuna eriti kuhugi ei kõlvanud," tõdes ta.

Ka Anna Pihli lapsepõlves oli oluline roll Turbo nätsudel. "Kui mina käisin koolis, siis kõik ostsid kogu aeg Turbo nätsu, see maksis kooli kohvikus kuskil 50 senti. Aga see oli hästi halb näts ja tegelikult tahtsid kõik seda tätoveeringu pärast. Ma olen omajagu neid tätoveeringuid omale külge pannud küll," meenutas saatejuht.

Margus Saare lemmiknäts oli Wrigley's Spearmint. "Kui ma olin väike poiss, toodi mulle Soomes ja Viru hotellist nätsu," meenutas ta.