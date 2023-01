Selgusid Eesti muusikaauhindade võitjad, enim auhindu pälvis Stefan

Neli auhinda saanud Stefan oli võidukas lisaks aasta meesartisti ja aasta popartisti kategooriatele ka aasta laulu ning rahva lemmiku kategoorias.

Kahe auhinnaga pärjati ansamblit Gram-Of-Fun, mis pälvis võidu aasta ansambli ning aasta debüütalbumi kategoorias. Samuti võidutses kahes kategoorias Rita Ray, kes viis koju nii aasta naisartisti kui ka aasta albumi tiitli.

Panuse eest Eesti muusikasse tunnustati ansamblit Rock Hotel.

Aasta jazz-album

Kristjan Randalu, New Wind Jazz Orchestra "Sisu"

Aasta etno / folk / rahvalik album

Kukerpillid "Akadeemia"

Aasta elektroonikaalbum

Mart Avi "Blade"

Aasta alternatiiv- / indie-album

Florian Wahl "Katarsis garanteeritud"

Aasta metalalbum

Surgent "Surgent"

Aasta rock-album

Elephants From Neptune "Boogieland"

Aasta popartist

Stefan "Hope"

Aasta hiphop- / räppartist

Reket "Palun Puhka"

Aasta R'n'B / funk- / soul-artist

Anett "Late to the Party"

Aasta debüütalbum

Gram-Of-Fun "To The Great Unknown"

Aasta autorilaulualbum

Lonitseera "Tapeet"

Aasta naisartist

Rita Ray "A Life of Its Own"

Aasta meesartist

Stefan "Hope"

Aasta ansambel

Gram-Of-Fun "To The Great Unknown"

Aasta muusikavideo

Nublu "Kastehein" (režissöör Johannes Veski)

Aasta laul

Stefan "Hope"

Aasta album

Rita Ray "A Life of Its Own"

Aasta klassikaalbum

"Estonian Premieres", esitaja Eesti Festivaliorkester, dirigent Paavo Järvi

Panus Eesti muusikasse

Rock Hotel

Rahva lemmik

Stefan