Madonna eluloofilm jäi teadmata ajaks pooleli

Madonna eluloofilmi peatamise täpne põhjus on veel teadmata, kuid otsust võis mõjutada lauljanna äsja väljakuulutatud maailmaturnee "The Celebration Tour". 2023. aastal aset leidev turnee jõuab sügisel ka Euroopasse.

Muusik teatas enda eluloofilmist esmalt 2020. aastal ning seni oli Madonna töötanud mitme erineva stsenaariumiga, mis käsitlesid tema lapsepõlve ja sirgumist maailmakuulsaks staariks. Filmi tegevprodutsentidena tegutsesid Sara Zambreno ja Madonna kauaaegne mänedžer Guy Oseary.

Linateosest oleks saanud Madonna kolmas lavastajatöö – varem on ta lavastanud filmid "Filth and Wisdom" (2008) ja "WE" (2011).