Ansambel Onkel Jonkel: me ei sihi kindlat žanrit

"Pisut on šnitti võetud Onu Bellast ja veidi ka Singer Vingerist," vastas bändiliige Eessaar, kuidas ansambel omale nime sai. "Totter ja meeldejääv nimi," arvas ta. "See tuli kuidagi orgaaniliselt," lisas Rass, et palju teisi nimevariante neil tegelikult ei olnudki.

"Meie muusika on väga vahetu. Me ei sihi kindlat žanrit või stiili," tutvustas Rass. "Meil on kolm bändiliiget, kes kirjutavad lugusid," rääkis ta, lisades, et kuna liikmed kirjutavad lugusid oma elust, siis see võib olla ka põhjus, mis inimestel on nende muusikaga lihtne suhestuda.

"Onkel Jonkel sõpruseta ei eksisteeriks," sõnas Eessaar. Ta teatas, et ansambel sai alguse aastal 2020 ning hetkel ei ole neil veel väga suurt läbimurret olnud. Bändiliikmed aga tõdesid, et muusikat teevad nad ennekõike oma lõbuks ning kui see ka kuulajatele peale läheb, siis see on vaid suureks plussiks.