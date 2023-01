Panic! At The Disco lõpetab tegevuse

Panic! At The Disco teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et lõpetab pärast tänavust Euroopa turneed tegevuse.

Ansambel Panic! At The Disco loodi 2004. aastal Urie ja kitarrist Ryan Rossi ning trummar Spencer Smithi poolt. Aastate vältel vahetus ansamblis mitmeid liikmeid ning viimastel tegutsemisaastatel kujunes Panic! At The Discost välja Urie sooloprojekt.

Nüüd teatas aga Urie, et plaanib keskenduda muusika tegemise asemel rohkem perele ning Panic! At The Disco projekt jõuab lõpule pärast pea 20 aastat tegutsemist. "Ma proovisin mõelda täiuslikku viisi, kuidas teile uudist edastada," kirjutas Urie. "Ma tõesti ei suuda sõnadesse panna, kui palju see teekond on meile tähendanud."

"Vegases üles kasvades ei osanud ma unistadagi sellest, kuhu elu mind viis," jätkas Urie. "Külastasime nii palju kohti üle maailma ja saime omale nii palju uusi sõpru," sõnas ta, lisades, et tänab kõiki Panic! At The Disco fänne toetuse eest.