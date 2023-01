Mia: töö ja pere on paigas, nüüd on eneseteostuse aeg

"Ringvaade" jätkab Eesti Laulu finalistide tutvustamist. Kolmapäeval oli otsestuudios külas Mia, kelle pärisnimi on Kersti Kukk ja kes tegelikult on täiskohaga kiropraktik. Täiskohaga muusikuks hakkamisest hoidus ta enda sõnul seetõttu, et tahtis ellu kindlustunnet.

"Kodus olen ma Kersti, sest mul on kodus veel üks Mia. /---/ See hetk, kui ma panin enda lapsele nime, siis me elasime Hollandis ja ei teadnud, millal ja kas me Eestisse tuleme, et mõtlesime, et vanusevahe on nii suur, et ei ole ohtu, aga see on minu jaoks nii oluline nimi, et peab ikka ära kasutama."

Eesti Laulul on ta teist korda. Esimest korda käis ta võistlusel 11 aastat tagasi. Igapäevaelus on ta siiski kiropraktik, mitte muusik, kuigi see oli tema unistus väiksena.

"Aga ma mäletan, et ma olin noor ja mõtlesin, et mu elus on vaja kindlustunnet, see on ka põhjus, miks mul see [muusikukarjäär] jäi vahepeal natuke pooleli, ja nüüd, kus mul on hea töö ja pere paigas, siis tunnen, et nüüd on eneseteostuse aeg."

Ta tõdes, et võtab muusikat korraga nii töö kui hobina. "Võib-olla see protsentuaalne tasakaal seal natuke muutub."

Oma võistlusloo "Üks samm korraga" sõnumist rääkides märkis ta, et sellega tekivad ilmselt igaühel omaenda assotsiatsioonid ja igaühel, kes laulusõnad läbi loeb, tekib sinna juurde omaenda mõte.

Konkurentidest andis Mia enim punkte Anett x Fredi "You Need to Move On". "Kõik on finaali saanud ja kõik on väga head artistid, aga mina näiteks ei ole rokitšikk," märkis ta põhjenduseks sellele, miks Bedwettersi edetabelis viimaseks sättis. "Ma kodus pigem kuulan jazz'i."