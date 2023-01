Youtuber'ist mööblirestauraator: sain aru, et see on kullaauk

Ahtil on Youtube'is pea 200 000 jälgijat ja tema videotel miljoneid vaatamisi. Mööblirestauraatori tööd on ta teinud juba ligi 30 aastat ja tavaliselt filmibki üles tellimustöid. Tema youtuber'i-karjäär sai alguse üsna juhuslikult.

"2013 mõtlesin, et tahaks teha midagi sellist, mida saaks inimestele müüa kursuse vm sellisena. Üks võimalus oli teha Amazon Prime'ile -- kui inimesed tahavad osta, siis nad trükivad selle video DVD-peale teenusena. See oli üleminekuaeg. Youtube'i maksmise asi oli veel väga algusjärgus," meenutas ta.

"Aga ma panin ühe lõigu Youtube'i ja see seisis seal vist kuus aastat. Ma ei pööranud sellele üldse tähelepanu. Ükskord läksin ja logisin sisse, vaatasin, et mul on tekkinud 500 jälgijat selle ühe videoga," jätkas Toplaan.

"Ma nägin ETV-s oli lugu ühest eestlasest, kes teeb Lõuna-Eesti pool oma garaažis metallitööd ja mõtlesin, et misasja, ega ma kehvem ka ei ole."

"Üks pikem video oli ühest talulauast. Esimene päev, kui see välja tuli, oli mul 50 vaatamist ja siis äkki hakkas vaatamiste arv nii tõusma, et mul oli lõpuks 20 000 vaatamist päevas," rääkis ta.

"Mõtlesin, et misasja, olin positiivses mõttes šokis ja kirjutasin seal, et "miks te vaatate seda". Erinevad inimesed tõid välja erinevad põhjused, aga siis ma sain aru, et oot-oot, siin on kullaauk. Sellist asja peangi tegema."

30-aastase töökogemuse juures on Ahtil tulnud teha igasuguseid töid.

"Üks huvitavamaid oli kitarri restaureerimine. Kuna ma ei ole muusikainstrumentide restaureerija, siis mõtlesin, kuidas sellele lähenen ja siis paningi pealkirjaks, et "mööblirestauraator restaureerib kitarri". See ongi mul üks vaadatuimaid videoid ja ma arvan, et sellele oli vist kolm miljonit vaatamist praegu."