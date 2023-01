Tanklaketi personalidirektor: üha enam elatakse end teenindajate peal välja

Tanklaketi Circle K uuringu järgi tunneb ligi 40 protsenti nende töötajatest, et on kokku puutunud kiuslike klientidega. "Terevisioonis" tõdesid teenusestrateeg ja -disainer Ants Lusti ja Circle K Eesti personalidirektor Piret Kask, et viimastel aastatel on hakatud klienditeenindajaid üha enam nii verbaalselt kui ka füüsiliselt ründama.

Kask selgitas, et küsitluse tulemusena selgus, et pea pooli Circle K teenindajaid on viimase aasta jooksul ahistatud, kiusatud või rünnatud. "Tihtipeale on tegemist karjumisega, elatakse oma negatiivne hetkeemotsioon klienditeenindaja peal välja, solvatakse, tehakse kohatuid märkuseid ja on ette tulnud ka füüsilist lähenemist," loetles ta.

Kase sõnul on ei ole klienditeenindajate kiusamine ühiskonnas uus teema, kuid on näha, et viimastel aastatel on kliendid hakanud ennast rohkem teenindajate peal välja elama. Seda seetõttu, et pidevad kriisid on inimeste vaimset tervist hapramaks muutnud. Kask tõi välja, et näiteks elatakse ennast klienditeenindajate peal välja kõrgete hindade tõttu. "Klienditeenindaja süü ei ole see, et hinnad on tõusnud," märkis ta.

"Sageli on tulnud ette seadusest tulenevad nõuded, mida klienditeenindaja peab täitma ehk kui sa ostad tubakatoodet või alkoholi, pead näitama isikut tõendavat dokumenti, või on kellaajaline piirang. Ka sellised olukorrad tingivad selliseid negatiivseid emotsioone ja siis elatakse välja," kirjeldas ta.

Lusti tõi välja, et kuna teenindusjaamades tekivad mõnikord ka järjekorrad, sest teenindajatel on mitu ülesannet korraga, võib järjekorras seismine vastakaid tundeid esile kutsuda. "Kui liiklusraev on pika aja jooksul taandunud, ikkagi kurikaga vastu pead ei panda, kui mingi kriitiline liiklussituatsioon tekib, siis võib-olla teenindusjaamad on need kohad, kus emotsioone vallandatakse," nentis ta.