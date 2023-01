Liina Ariadne uue singli sünnist: see oli kõige pikem stuudiosessioon, mis mul olnud on

"Ma tegelikult ei jõuagi väga palju enda sisu luua, sest ma aitan luua sisu Ameerika sõpradele, kellega me tutvusime, kui abiellumas käisime," rääkis Hallik, et enam ta ise nii aktiivne YouTuber pole nagu aastaid tagasi.

Hallik ja Pedanik abiellusid abiellusid USA-s möödunud aastal. "Mulle meeldib enda perekonnanimi liiga palju," vastas Pedanik küsimusele, miks ta otsustas oma perenime alles jätta. "Ma mõtlesin selle peale, aga see läheks jube keeruliseks," kommenteeris ta sidekriipsuga perekonnanime varianti.

"Sa tegid seda, mis ümberringi oli. Eestis on alati see, et vaadatakse, mis väljaspool tehakse ja siis mõeldakse, et teeks kodumaal asja enda moodi ja paneks mingi niši otsa. See on alati ka YouTube'i valu ja ilu olnud," tutvustas Hallik, kuidas tema minevikus YouTube'i videode sisu välja mõtles ning kuidas seda ka tänapäeval tehakse.

"Iga generatsiooniga tuleb uus asi peale, millele järgneb tõrge, vastuolu," kommenteeris Hallik erinevaid sotsiaalmeediaplatvorme ja meenutades, kuidas vanasti kõlas youtuberiks olemine justkui solvanguna. "Tänapäeval on vist tiktokkeriks olemine suurem solvang kui youtuber," muigas Pedanik.

Pedanik rääkis ka, et abikaasa käib temaga tihti stuudios kaasas uusi lugusid kirjutamas ning aitab omapoolsete ideedega. "Ma olen nagu maalija - ma üritan hoida suuremat pilti," kirjeldas Hallik.

"Marttiga on kõik nii pingevaba," tõdes Pedanik, et tema lood, mis räägivad armuvalust, on saanud inspiratsiooni teismeeast – kaasa arvatud uus lugu "Better Without You".

"See oli kõige pikem stuudiosessioon, mis mul kunagi olnud on: alates kella üheksast hommikul kuni kaheni-kolmeni öösel," tutvustas laulja, kuidas tema uus singel Soomes sündis. "Me kirjutasime sõnad täiesti ümber, tegime produktsiooni rohkem minulikumaks."

Pedanik rääkis lõpetuseks, et lähitulevikus plaanib ta lühialbumi avaldada. "Hetkel viimistlen seda - pean veel viimased rasked valikud ära tegema."