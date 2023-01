Muusikaprodutsent Gevin Niglas avaldas esimese soolosingli

Gevin Niglase esimene soolosingel kannab pealkirja "Used To Love".

""Used To Love" räägib nostalgiast ja igatsusest aja vastu, mis tegelikult võib-olla nii helge ei olnudki," tutvustas Niglas loo tagamaid. Lugu on peamiselt Niglase enda kirjutatud ja produtseeritud, lisaks aitas loo valmimisele kaasa muusikaprodutsent Ago Teppand.

Gevin Niglas on viimaste aastate jooksul aidanud kaasa paljude hittide sünnile. Aastate jooksul on tema käe all valminud Nublu, 5miinuse, Jüri Pootsmanni, Wateva, Elina Borni, Villemdrillemi ja mitmete teiste artistide lood.

Varasemalt on Niglas artistina figureerinud poistebändis Beyond Beyond ja ansamblis Okeiokei.