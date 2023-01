Vlassovi ja Sepa peamine põhjus "Trompetipuus" kaasalöömiseks oli Helgi Sallo

"Ringvaate" otsestuudios olid külas Jüri Vlassov ja Ott Sepp, kes rääkisid uuslavastusest "Trompetipuu". Mõlemad tõdesid, et lavastuses osalema veenis neid fakt, et ka Helgi Sallo teeb tükis kaasa.

Lisaks Vlassovile ja Sepale astuvad laval üles ka Inga Lunge, Riho Rosberg ja Helgi Sallo. Sepp tõdes, et üks peamine põhjus, miks ta nõustus selles tükis osalema, oli just see, et kaasa teeb Helgi Sallo.

"Ma ei ole temaga kunagi varem midagi koos teinud. Ta on fantastiline ja nüüd ma veendusin selles. See on uskumatu, mul ei ole sõnu."

Vlassov tõdes, et temaga on sama lugu, kuigi alguses ta polnud kindel, kas tahab lavastuses kaasa lüüa, kuna sellega kaasnevad pikad sõidud mööda Eestit. "Aga siis ma vaatan, et Helgi Sallo. Tohoh! Nüüd ma küll kasutamata ei jäta."

Praegu on Vlassov juba teist korda Salloga laval abielus. Esimene kord oli mitmeid aastaid tagasi, kui nad tegid "Suvitajaid".

"Selles tükis on üks naljakas asi, et kaks juba mitte enam teises nooruses inimest, abielupaar ja seal käib kohutav armukadedus, üksteise jälitamine. Minu arust on see väga naljakas," kirjeldas Vlassov.

Sepp kehastab lavastuses Vlassovi tegelaskuju väimeest ehk Inga Lunge tegelase abikaasat. "Minu tegelane on aferistist draamakirjanik. Franzobel, kes on selle tüki kirjutanud, neil kattub päris palju. Minu tegelane üritab kirjutada komöödiat, aga ta ei suuda seda üldse teha. Ainus, mida ta suudab, on see, et kuulab, mis inimesed räägivad ja kirjutab maha," rääkis Sepp.

"Aga ta tahab olla hästi tõsiseltvõetav. Ta tahab kasutada tõsiseid teemasid. Raskeid, nagu vähk ja läbi selle saada sellist asja, aga see õnnestu tal üldse." Sepp kinnitas, et tõsise lavastusega tegu ei ole. "Tegemist on ikkagi puhtakujulise farsiga, kus räägitakse üksteisest mööda, tullakse valel ajal uksest sisse."

1. veebruaril toimuv esietendus on ühtlasi maailma esietendus ja näidendi autor Franzobel tuleb ka ise kohale seda vaatama.