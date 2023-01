Tuvientusiast Robert: nad on rahustavad tegelased

"Ringvaade" käis Järvamaal külas 13-aastasel loodushuvilisel Robert Rüütlil, kes on suur tuvientusiast, aga kel on lisaks sellele kodus ka näiteks prussakad.

Robert on oma elu jooksul jõudnud pidada ligi sadat kodulooma. Tuvisid on tal praegu kodus kaheksa. "Nad on tõutuvid. Nad on paabusaba-tuvid." Tuvid on Rüütli sõnul rahulikumad kui näiteks papagoid. "Papagoid teevad igast sigadust, tuvid on rahulikumad versioonid papagoidest."

Robertil on välja kujunenud oma rutiin ja loomade jaoks üritab ta iga päev juba hiljemalt kell kümme hommikul üleval olla. "Annan neile süüa ja juua ning jälgin neid umbes tunnike. /---/ Neid on nii äge jälgida. Äge on vaadata, kuidas isased eputavad emaste ees. Üksaeg emaga naersin, et äkki see isane eputab hoopis minu ees."

Rääkides sellest, miks talle tuvid nii väga meeldivad, tõdes ta, et nad on rahustavad tegelased. "Kanad näiteks ei olnud mul nii rahulikud. Nad jooksid eest ära ja tegid igast sigadust." Kõige keerulisem aga ongi tema sõnul oma tuvisid rahulikena hoida, et nad ei muutuks agressiivseks. "Ma ikka käin neid tihti vaatamas ja silitamas. Kui nendega üldse ei tegele, siis nad hakkaksid inimest väga kartma."

Robert saab hakkama kõigega – nii tuvide parasiitidest vabastamisega kui ka tuvitibude üleskasvatamisega. Ta on neist nii vaimustuses, et veab ka Eesti tuviomanike Facebooki gruppi.

Lisaks tuvidele peab Robert praegu kodus ka hiirt, rotti ja prussakaid. Ta tunnistas, et nende kõigi hoolitsemisele kulub tal aega päris kõvasti. Ta tunnistas, et kui oled maal kasvanud, on võimatu, et loomad ei meeldi.