Egokoolitaja: inimesed on endas emotsioonide foobia välja arendanud

Egokoolitaja Irene Kaljuste rääkis Raadio 2 saatele "Pulss", et ego on enda kaitseks ehitatud isiksus, mida on võimalik ka elutervelt väljendada, kui välditud emotsioonidega kontakt luuakse.

"Ego on see isiksus, mille me oleme ehitanud, et end kaitsta," ütles Kaljuste. "Kuid tihtipeale loob selline kaitse hoopis eraldatust teistest, konflikte, samu vanu tulemusi, mis meile tegelikult rõõmu ei valmista."

Kaljuste lausus, et inimestel on üheksa erinevat ego tüüpi. "On erinevaid teooriaid – arvatakse, et me sünnime sellega või arvatakse ka, et läbi lapsepõlvekogemuste me fikseerume ühte tüüpi."

"Ego baseerub ka vanadel traumadel ja kui ma tean, mis mu ego mustrid on, siis ma saan need enda sees läbi töötada ning kogemust muuta," rääkis Kaljuste, kuidas ego haaret enda üle vähendada, mille tulemusel peaks inimese audentsem, ehedam olemus läbi kumama hakkama.

"Mõnel inimesel on suur ego lihtsalt sellepärast, et ta on oma mineviku kogemuste põhjal otsustanud, et see peab tal hästi suur olema, et ennast valu eest kaitsta," põhjendas Kaljuste.

"Me oleme inimestena endas emotsioonide foobia välja arendanud," arvas Kaljuste, miks paljudel inimestel egoga probleeme on. "Me jõuame elutervesse kohta siis, kui me õpime endas tundma neid kohti, mida me väldime," tõdes ta, viidates emotsioonidele ja reaktsioonidele, mis sisemuses pingeid tekitavad. Ta lisas, et tavaliselt leiavad inimesed ise enda seest vastused, kui vaid suvatsevad küsida.