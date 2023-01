Video | Eva Luigas õpetas, kuidas toas maitsetaimi kasvatada

Toidupoodides väikestes pottides müügil olevaid maitsetaimekimpe Luigase sõnul pikalt kodus edasi kasvatada ei saa, sest need on mõeldud kohe ärasöömiseks. Küll aga saab saab potis kasvavatest taimedest uusi taimi teha – selleks tuleb lõigata kimbust taimeoksakesi ja need vette juurduma panna. Kui oksale on vees seistes juured külge tulnud, võib taime mulda kasvama panna.

Üks viga, mida Luigase sõnul tehakse, on taimelampide alahindamine. Kui aga kodus taimelampi siiski ei ole, soovitab rohenäpp seemned võimalikult tihedalt mullale külvata. Kui seemned mulla peale pandud, tuleks neid niisutada ning seejärel seemnetele õhuke kiht liiva või perliiti peale panna, sest need aitavad niiskust hoida.

"Paljud panevad natuke seemneid ja lükkavad poti akna poole, aga aken on külm ning seal on 30–50 protsenti vähem valgust kui väljas. Ja siis neil tulevad sellised hädised taimed," kirjeldas ta.