Kontserdikorraldaja: piletihindu on tõstetud vähem, kui olukord tegelikult nõuab

"Terevisioonis" käis sellest, kuidas kontserdikorraldajatel inflatsiooni ja sõja ajal läheb, rääkimas Monster Musicu juht Tanel Samm, kes tõdes, et kontsertide ja festivalide piletihindu on tõstetud vähem, kui olukord tegelikult nõuab.

Samm tõdes, et kontserdipiletite hinnad on küll tõusnud, kuid iga promootor tõstab piletihinda võimalikult ettevaatlikult , et mitte ületada punkti, kus inimene ostust loobub. Kontserdikorraldaja sõnul on piletite hinnatõus jäänud alla 20 protsendi. "Piletihindu on tõestud oluliselt ettevaatlikumalt, kui praegune majanduslik olukord seda nõuaks," märkis ta.

Samm selgitas, et rahvusvahelised artistid siiski hoiavad tihti eelarvet enda käes, mistõttu on piletid nende kontsertidele ka kallimad. "Kohapealne korraldaja on tihti tehnilise töö ärategija kohapealsetes küsimustes," täpsustas ta.

Siiski tõdes Samm, et Eesti ei ole alati artistidele majanduslikult esimeseks eeliskohaks, kus esineda. Üheks põhjuseks, miks välismaised artistid Eesti asemel kontserdi jaoks mõne meie naaberriigi valivad, on siinne käibemaksumäär.

"Lätis on piletite käibemaks 0 protsenti, Soomes on 10 protsenti, Eestis on 20 protsenti. Kui suur rahvusvaheline artist planeerib oma kontserti, siis ta vaatab neid numbreid. Ei pea olema majandusteadlane, et teha järeldus, kuhu riiki ta läheb," selgitas ta.

Lisaks on oma pitseri välismaiste artitide Eestisse tulekule jätnud Venemaa algatatud sõda Ukrainas. "Päris mitme artisti puhul pidin broneeringu lükkama aastasse 2024, lootuses, et sõjaline olukord rahuneb. Mõistagi me selgitasime, et me ei asu sõjatandril ning inimesed saavad sellest aru, aga mingil põhjusel mõni artist seda tõesti mainib."