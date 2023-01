Eesti Laulu finalist M Els lugude kirjutamisest: lähen teiste ideedega kergesti kaasa

M Elsi tänavune Eesti Laulu võistluslugu "So Good (At What You Do)" sündis koostöös Stig Rästa ja Gevin Niglasega. Artist tunnistas raadiosaates, et laulukirjutajana peab ta end paindlikuks. "Ma lähen teiste ideedega kergesti kaasa ning viin neid edasi – arendan ja üritan neid kuidagi teise pilguga näha."

"Alguses tundub suvalise jutuna, aga pärast paned kokku, et tegelikult see oligi hingel – ma lihtsalt ei olnud teadvustanud seda," kommenteeris M Els, milliseid tundeid temas kirjutatud laulusõnad tagantjärele vaadates tekitavad. "See on nagu enese avastamine."

"Ma olin üsna kindel tol hetkel, et küllap keegi teine saab," kinnitas M Els, et Eesti Laulu finaali jõudmine oli tema jaoks šokk. "Kõik olid nimekad inimesed ja väga tublid, head ja kogenud artistid."

"Mulle meeldib väga tantsida ja me panime eile ka lava-show'd paika," tutvustas M Els põgusalt, et lauluvõistluse finaalis saab olema tema etteastes seni nägemata elemente. "Seal on veel üks moment, mis on lahtine ja peab kinnituse saama."

Samuti meenutas M Els raadiosaates, et tema esimesed muusikalised eeskujud olid Maarja-Liis Ilus ja Lenna Kuurmaa. "Ma vaatasin suu ammuli nende esinemisi," sõnas ta, lisades, et välismaisetest artistidest kuulas ta nooremana palju Celine Dioni ja Avril Lavigne'i.