Maria Kallastu avaldas live-versiooni singlist "Only"

Varem oma muusikast ainult stuudioversioone avaldanud Maria Kallastu andis välja täiskoosseisus bändiga salvestatud live-versiooni singlist "Only".

Pärnu juurtega Kallastu muusikat võib artisti sõnul kirjeldada kui elektroonilist art-poppi, millel on sugemeid nii R&B-st kui ka house-muusikast. Terve elu klassikalise muusikaga tegelenud muusik jõudis rütmimuusikani tänu laulmisele, tänaseks päevaks on ta välja andnud singlid "Curtains ja "Only".

Kallastu selgitas, et sessiooni eesmärgiks oli singel teistmoodi elama panna, kaasates oma generatsiooni andekad pillimängijad. Bändis mängisid Markus Nurmsaar (Alika Milova bänd), Robin Mäetalu (Karl-Erik Taukar bänd), Mattias Tirmaste (Eik) ja Harmo-Ron Kallaste (Arg Part, Inger) ning taustavokaale laulsid Loore Laimets ja Margaret Juhkam.

Videotiimi režissöör oli Kristjan Tenso, tiimi kuulusid veel Janar Hakk ja Toomas Tatar. Live-sessiooni salvestas, miksis ja masterdas Sten Türk.