ETV2 teemaõhtu on pühendatud Kihnu Virvele

"Kõlab hästi! Kihnu Virve targad laulud"

Eetris 22. jaanuaril kell 19.30

2015. aastal tähistati Eestis muusika-aastat ka muusikast inspireeritud lühivormidega, et kutsuda vaatajaid muusikat märkama, kuulama ja muusikast mõtlema. Kõlavad Virve Kösteri elutargad laulud. Režissöör Ülle Õun, toimetajad Timo Steiner ja Kristel Üksvärav.

"Tähelaev. Kihvu Virve"

Eetris 22. jaanuaril kell 19.35

Tema laulud on lihtsad, meeldejäävad ja tulevad südamest. Südamest ütleb ta ka karmi tõtt ja viskab huumorit. Koos temaga laulavad lapsed ja lapselapsed ning Kihnu saar on tänu temale saanud kõvasti juurde tuntust ja külastajaid. Ta on olnud enim müünud Eesti naisartist, temast on kirjutatud raamat ja tehtud telesaateid. "Tähelaeva" stuudios on Kihnu Virve. Saatejuht Jüri Muttika. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.

"Täna õhtul...: Kihnu Virve"

Eetris 22. jaanuaril kell 20.50

Kes meist ei teaks kasvõi une pealt laulda Kihnu Virve "Mere pidu''? Ometi on Virve Köster loonud üle mitmesaja laulu õnnest ja õnnetusest, merest ning aastaaegadest ja kindlasti ka armastusest. Ja kõike seda saadab alati Virve huumor. Laulumemme naljasoone paneb proovile ja kuulab tema lugusid saatejuht Vahur Kersna.

"Meri on, meri jääb. Kihnu Virve"

Eetris 22. jaanuaril kell 21.50

Kihnu saare kuulsaim elanik Virve Köster on Eesti vanim staar, kes on oma kodus sama tegus kui laval. Ühe päeva jooksul näitas ta, kes on tema tegelikud sõbrad, andis nõu kuidas seljatada infarkti ja jutustas mil moel sünnivad kogu Eestile armsad laulud. Saatejuht Karmel Killandi, toimetaja Kai Väärtnõu, režissöör Annika Meos, produtsent Margit Ossipova.

"Etnopop. Kukerpillid ja Kihnu naised"

Eetris 22. jaanuaril kell 22.15

Ansambel Kukerpillid esineb koos Kihnu naistega. Režissöör Margit Ossipova, toimetaja Kadi Katariina Priske.

Portreedokumentaal "Virve on, Virve jääb"

Eetris 22. jaanuaril kell 22.35

Portreefilm armastatud laulumemmest Virve Kösterist, lihtsast saarenaisest, kes loob laule merest ja armastusest ning mis juba looja eluajal muutuvad rahvalauludeks. Virve on eesti rahvamuusika maastikul omaette nähtus. Ta on loonud üle 200 laulu, olles nii sõnade kui ka meloodia ainuautoriks. Tema lugusid mängitakse järjepidevalt eesti raadiojaamades, tema looming on populaarne nii eakate kui ka noorte muusikasõprade hulgas.

Virve laulud, mälestused ja juhtumised on omavahel väga tihedalt seotud. Nii nagu need on põimunud Virve elus üheks palmikuks, kasvavad need üksteisest läbi ka filmis. Tema kolm suurt armastust on meri, kodusaar Kihnu ja ta enda laululooming. Virve maailm on nii võluv, et isegi temale Kihnu külla tulnud president ei saa sõna suust... Tegevprodutsent Mark Soosaar ja režissöör Vaiko Edur.