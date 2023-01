Raadio 2 saatega "Olukorrast riigis" liitub taas Marju Himma-Kadakas

Laiapõhjalise meediakogemusega Marju Himma-Kadakas on meediauurija ja -õppejõud ning teadusajakirjanik, kes on populaarset arvamussaadet "Olukorrast riigis" juhtinud ka varem. 2019. aastal võttis ta Raadio 2 saatejuhi koha vastu Andrus Karnau kõrval, kuid pani saatejuhtimise pausile 2020. aastal seoses teadustööga välismaal.

"Nagu eelmiselgi korral saatega liitudes, püüan panustada argumentidega, mis tuginevad enam faktidel kui emotsionaalsetel arvamustel," sõnas Marju Himma-Kadakas, kelle hinnangul võiksid tema põlvkonna naiste hääled üldisesse arutellu ka rohkem mitmekesisust tuua. "Ja olgem ausad, valimiste-eelsel ajal poliitikasaate aruteludes osaleda on nõudlik ülesanne, aga ka väga põnev viis selles ajas teemadega kaasa mõelda."

"Olukorrast riigis" saadet juhib ta alates 29. jaanuarist koos Äripäeva toimetaja Indrek Lepikuga, kes viimased kaks aastat on nädala olulisemaid sündmuseid raadioeetris analüüsinud kõrvuti Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikojaga. Hindrek Riikoja viimane "Olukorrast riigis" saade on Raadio 2 eetris sel pühapäeval, 22. jaanuaril.

"Olukorrast riigis" on Raadio 2 üks populaarsemaid saateid, mis on juba aastakümneid olnud paljudele pühapäevade lahutamatu kaaslane. Saadet on aegade jooksul juhtinud Anvar Samost, Hannes Rumm, Kalle Muuli, Allar Tankler, Ahto Lobjakas, Andrus Karnau ja Harry Tuul, neile lisaks erinevad külalisautorid.

"Olukorrast riigis" on Raadio 2 eetris pühapäeviti kell 12.05.