Sissi: laval saan olla nii mina ise kui üldse võimalik

Eesti Laul 2023 finalist Sissi sõnas saates "Hommik Anuga", et ta on väga hea kaotaja ning naudib alati ennekõike protsessi.

"Mulle meeldib laval olla, mul on alati olnud selline tunne, et kui ma olen laval, siis ma saan olla nii mina kui ma üldse olla saab, ma ei pea mitte midagi tagasi hoidma ja ühtki filtrit ei tule vahele, seal on nii puhas selle hetke autentne Sissi, kes eksisteeris," selgitas ta ja mainis, et nii superstaari-saates kui ka "Eesti Laulul" teiseks jäämine on olnud põhjusega. "Ma vahel mõtlen, kui ma oleksin võitnud, kus ma praegu oleksin, aga ma jõuan ringiga selle mõtteni, et issand jumal, ma ei tahaks olla mitte kuskil mujal."

Sissi eluunistus on olnud Eurovisioonile jõuda ja see võita. "Nüüd ma saan aru, miks ma sinna veel jõudnud ei ole, oleksin ma "Time'iga" läinud, siis ma ei tea, kas ma oleksin seda võimalust nii ära kasutanud kui praegu, siht on puhtam ja kindlam silme ees," sõnas ta ja rõhutas, et ta on väga hea kaotaja. "Ma olen see protsessi-inimene, täiesti läbi ja lõhki protsessi inimene, see väljendub mul nii kunstis kui ka muusikas, ma võin teha 70 tundi mingit maali ja siis panna selle kappi, et las ta olla seal."

Kuigi ta on korduvalt Eurovisiooni lõppvõistluselt kõrvale jäänud, siis nüüd võiks Sissi sõnul olla käes hetk, kui ta sinna viimaks pääseb. "Ma väga tahaksin, ma usun sellesse laulu, ma usun sellesse sõnumisse, ma näen, et midagi on öelda siin ja ma lihtsalt väga tahaksin minna," kinnitas Sissi.