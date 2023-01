Eesti Laulu finalist Ollie: ootusi mul pole, püüan kogu asja lihtsalt nautida

Kuigi Eesti Laulu vaatajad nägid Ollie't esimest korda Eesti Laulul nüüd, siis ei ole see üldse tema esimene tulek Eesti Laulule. Kuigi mitte otse lavale, tuli ta esimest korda Eesti Laulule koos Uku Suvistega, kes sai tol aastal teise koha. Mazurtšak oli üks Suviste loo autoritest.

"Praegu on palju põnevam ise olla selle spotlight'i all. Palju ärevust tekitav," kirjeldas Mazurtšak. Suviste laulu ajal ta lavale ei saanud, vaid hoolitses selle eest, et heli oleks paigas ja kõik oleks tip-top. "Ma pigem olin seal telgitagustes."

Lavale on ta ühel teisel aastal siiski Eesti Laulul saanud – Mariliis Jõgeva looga "Unistustes", kus ta laulis tausta. Tol ajal ei osanud ta üldse aimata, et võiks ise kunagi oma võistluslooga Eesti Laulu lavale astuda. "See otsus tuli täiesti viimasel hetkel ja spontaanselt. Ma ei mõelnud seda ette."

Mazurtšak ütles, et tema muusikahuvi algas kitarrist, aga üks hetk tundis ta, et see ei ole tema jaoks piisav ning ta hakkas ka produtseerima. Enda sõnul juhtus see suuresti tänu Måns Zelmerlöw' 2015. aasta Eurovisiooni võistlusloole "Heroes", misjärel hakkas ta tegelema laulukirjutuse jm sellisega.

Ta tõdes, et kõikide inimeste maitseid on oma muusikaga keeruline rahuldada, kuivõrd alati esineb eriarvamusi.

"Hing peab jääma terveks. Kui sa hakkad numbreid taga ajama ja üritad teisi inimesi rahuldada, siis see on võimatu missioon. Arvamusi on seinast seina, aga ainus inimene, kellele saad truuks jääda, oled sina isa. Täpselt nii ma teengi."

Oma lemmikuks Eesti Laulu finaalvõistluse looks valis Ollie ansambli Bedwetters loo "Monsters".

"Rokk mulle väga meeldib. Seda listi kokku pannes ma mõtlesin, et võib mõelda komakohtades – Bedwetters on 12,10, siis tuleb 12,9, siis 12,8 jne. Ma tahtsin kõigile panna 12 punkti, sest inimesed lähevad lavale ja teevad oma asja armastusega. Kuidas sa saad hinnata, et keegi on kellestki parem."

Ollie punktid Eesti Laulu konkurentidele. Autor/allikas: ERR

Ollie tõdes, et ta tuli võistlusele tegema seda, mis ta teeb ning favoriidikoormat ta enda kukil ei taju. "Vaadates tagasi Eesti Laulu minevikule, siis rokk ei ole tugevalt esile tulnud. Ma ei oodanud sellist reaktsiooni. Ma tulin lihtsalt enda muusikat näitama ja mul ei ole selles mõttes ootusi. Läheb nii nagu läheb, ma lihtsalt püüan nautida kogu seda asja."