Selgusid TUJA 2023 programmis osalevad kollektiivid

TUJA žürii langetas valiku pimekuulamise teel – neile mängiti ette iga koosseisu üks lugu, mille puhul ei olnud teada, mis kollektiiviga tegu on. Lõplik programm pandi kokku žürii ühise punktiskoori alusel.

Kokku kandideeris festivalile 27 muusikakollektiivi nii Eestist kui ka Välismaalt.

Žürii häälte tulemusel pääses Eesti vanima traditsiooniga noorte jazz-muusikute festivali programmi järgmised koosseisud: Viljandi Vox (EE), Sandra Eowyn trio (EE), Keelpilliansambel Küttepuud (EE), Kaljaste-Pappel-Rohtla-Kirm (EE), Anna Lea Haamer Quintet (EE), Reti Niimann bänd (EE), Langenbucher / Pfister Duo (DE), Ziemia (POL).

Pimekuulamise žüriisse kuulusid nii muusikud, mänedžerid kui ka ajakirjanikud, kelleks olid: Jaak Sooäär, Pille-Riin Karro, Maris Pihlap, Maarja Merivoo-Parro, Ivo Heinloo, Tobias Tammearu, Hyrr Innokent Vainola, Anett Tamm, Liisi Voolaid.

"Pimekuulamine on suurepärane võimalus keskenduda peamisele, ehk muusikale. See kõneleb iseenda eest vägagi mõjusalt ning mul on väga hea meel, et minu kaheksast lemmikust pääsesid festivalile lausa kuus," rääkis žüriiliige Meirvoo-Parro. "Need on artistid, kes kõlasid mänguliselt ja vabalt ning oli tunda, et selle taga, mida nad teevad, on mingi sügavam ja põnevam mõte, mis loodetavasti kontserdi käigus laiema rahvaga jagatud saab."

"Pimekuulamiste puhul tekib alati hasart ära arvata, kes mängivad. Varasematel aastatel on minu täpsusprotsent ulatunud 50 protsendi ligi. Sel aastal hävisin täielikult. Hiljem nimekirjaga tutvudes olin vaimustunult hämmingus ja haarasin endaga kaasa mitu nime, kes said endale eile ühe jälgija juurde." muljetas teine žüriiliige Tobias Tammearu.

41. korda toimuv TUJA leiab traditsiooniliselt aset märtsikuus – 7.–11. märtsini – täites rütmimuusikaga nii Tallinna, Narva, Tartu kui ka Viljandi.

Pikaajalise traditsiooniga TUJA on Euroopas ainulaadse fookusega festival, sest on pühendatud just muusikutest tudengitele. Festivali missiooniks on hoida elus pikaajalist festivali traditsiooni, mis toetaks Eesti jazz'i kõrgetasemelist arengut, noorte muusikute pealekasvu ning valdkonnasisest rahvusvahelist koostööd.