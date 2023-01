The Teps andis välja uue singli "All What's Left"

Reedel nägi ilmavalgust ansambli The Teps uus singel "All What's Left".

Bändi kitarrist Henri Erik Tammai selgitas, et uue loo muusika ja sõnad sündisid üsna spontaanselt ning mingit kindlat ideed või eesmärki lugu tehes ei olnud. "Võtsin pilli kätte, hakkasin mängima ja varsti juba oligi kogu asi valmis," sõnas ta.

The Teps on 2020. aastal alguse saanud ansambel, kuhu kuuluvad Ats Tani (vokaal), Henri Erik Tammai (kitarr), Rando Lilleorg (trummid) ja Uku Haasma (bass). 2022. aasta suvel nägi ilmavalgust bändi debüütlühialbum "The".