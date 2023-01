Haapsalus villa restaureerinud sakslane: ma lihtsalt armusin sellesse

Harter tõdes, et oli majja armunud pikalt enne seda, kui ta selle ostis ja korda tegi. "Ma pildistasin seda iga suvi ja mulle tegelikult ei tulnud pähegi, et ma võiksin selle ära osta. Ma lihtsalt armusin sellesse," sõnas ta ning lisas, et mõistis ühel hetkel, kui maja oli viis aastat tühjalt seisnud, et kui tema seda korda ei tee, ei tee seda arvatavasti ka keegi teine.

Maja, mille Harter taastas, on Haapsalule ka ajalooliselt oluline – näiteks on 1905. aastal valminud majas elanud kaks linnapead. Esimese majas elanud linnapea Aleksander Eldringi naine Fanny oli krundi, kus maja asub, omanik ning tänasel päeval kutsutaksegi maja naise auks Fannyhofiks.

Harter selgitas, et maja taastades soovis ta vältida olukorda, kus Haapsalu linna elanikud maja kasutada ei saa, mistõttu on ta majja asutanud Linnapea salongi, mis on on mõeldud loomeinimestele loomingu tutvustamiseks. Samuti pakutakse villas majutusteenust.

Mehe sõnul on linlased väga tänulikud, et ta maja restaureerimise ette võttis. "Kõik on nii tänulikud, et keegi võttis ja selle maja ära päästis," sõnas ta. "Ma ei ole ühtegi negatiivset reaktsiooni saanud."