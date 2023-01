Kristo Elias: Eest mehed jõuavad arsti juurde kaks aastat liiga hilja

Eesti mehel on tervena elatud aastaid kogunisti kaheksa aastat vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Uuest Eesti meeste tervisele keskenduvast saatest "Mehed, hakkame elama!" käis "Ringvaates" rääkimas ajakirjanik Kirsto Elias, kes sõnas, et Eesti mehed jõuavad oma muredega tihti arsti juurde liiga.

Elias tõdes, et kuuldes arstivisiidil, et esimesed märgid tema tervise nõrgenemisest ja kurnatusest on olemas, tekkis tal enda tervise pärast tõsine hirm. "Ma vaatasin ja kuulasin seda juttu väga sügava mõttega, et teada, mida edasi teha, sest see ei ole niimoodi, et punkt ja valmis," märkis ta.

Saatejuht selgitas, et saates võttis ta fookusesse oma vaimse tervise, sest just ületöötamisest tingitud stress on see, millega ta rinda pistab. Selleks, et oma vaimset tervist toetada, võttis ta muu hulgas ette teekonna vaimse tervise nõustaja ja kogemustnõustaja juurde. Samuti jõudis ta esimest korda elus joogasse.

Elias tõdes, et tänasel päeval ta piisavalt tasakaalustatud elu veel ei ela, kuid pärast saadet teab ta, mida ta on varem valesti teinud. Selleks, et kauem ja tervemalt elada, soovitab saatejuht esimese asjana meestel arsti poole pöörduda.

"Kui sa kuuled neid karme sõnu, siis sa hakkad teistmoodi mõtlema. Me näeme meediast väga palju, kuidas keskmisel Eesti mehel ühel hetkel käib krõps ja ta vajub ära. Arst ütles, et tavaliselt minu probleemide puhul läheb mees arsti juurde kaks aastat liiga hilja, kui see krõps on juba ära käinud," selgitas ta.

Lisaks Kristo Eliasele osaleb saates veel kolm meest. Suitsetamisest loobumise võtab ette laulja Lauri Liiv, alkoholi tarvitamise vähendamisega võtab mõõtu laulja Kalle Sepp ja ülekaaluga pistab rinda näitleja Peeter Rästas.

"Mehed, hakkame elama!" alustab ETV eetris sel laupäeval kell 20.