Toiduhuviline Petersoo tutvustas Jennifer Anistoni järgi nime saanud salatit

Petersoo sõnul on paljud road kuulsuste järgi nimetatud. "Iseasi on see, kui tuntud need on," lausus ta, lisades, et näiteks Pavlova tort on saanud nime kuulsa vene baleriini järgi. "Paljudel puhkudel me ei tea, et toit on kellegi järgi nimetatud."

Petersoo demonstreeris stuudios ka Oprah' täidetud mune, kuhu on lisatud sinepi-kurgisalatit, mädarõigast ja Tabascot. "Terav ja tugeva maitsega," kirjeldas ta.

Samuti valmistas Petersoo stuudios salatit, mille internet Jennifer Anistoni salatiks tembeldas, arvates, et Aniston sõi seda kümne aasta vältel iga päev. Salat koosneb bulgurist, rohkest petersellist, värskest kurgist, keedetud kikerhernestest, punasest sibulast, pistaatsiapähklitest ja värskest mündist. Kastme tegi Petersoo oliiviõlist ja sidrunimahlast ning salati peale lisas ta fetajuustu.

"Kui sa põhjalikumalt vaatad, siis see pole tegelikult üldsegi see salat, mida nad "Sõprade" võtteplatsil sõid ja see pole ka see salat, mida Jennifer praegu ise teeks, sest ta ei taha nii palju kikerherneid salatisse," rääkis Petersoo, et alati ei tasu internetis levivat infot usaldada, kuid siiski on tegemist maitsva salatiga.