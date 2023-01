Maian avaldas isikliku taustaga pala "Mitu"

Maian tunnistas, et "Mitu" on kindlasti siiani kõige isiklikum ja haavatavam lugu, mille ta kirja on saanud. "See laul räägib ikka ja jälle armastusest. Kuid arvan, et nüüd, kus see lugu kõigile kuulata on, jätan kuulajale võimaluse seda ise enda jaoks tõlgendada. Kindlasti loeb sealt üht-teist ka ilma sisendita välja. "Mitu" sündis nii loomulikult ja kiiresti, võttes tuumaks minu enda elu ja valu. Muusika on minu teraapia ning see lugu kannab seda minu arvates eriti ilmekalt. Mul on hea meel, et näitan ennast jälle uuest küljest ning nagu elus on üldiselt tavaks, siis erinevus rikastab. Loodan, et see on kõigi jaoks põnev üllatus ja uus tahk Maianist," kommenteeris laulja.

Laulu video autor on Markkus Mikk. "Maianiga arutades sain aru, et laul on isiklik ja päris kogetud emotsioonist. Kaevusime koos sügavamale ja lähtusin enda varasemas elus läbielatud hilisõhtustest paanikahoogudest ja ärevusest - midagi, mida koged, kui elus toimub sinu kontrolli alt väljunud suurem muudatus vms. Üritasin neid justkui Ameerika mägedena tunduvaid üksildasi kurbi hetki visualiseerida ja tuua need muusikalist poolt toetavasse pilti," avaldas Mikk.