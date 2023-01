Meryl Streep liitub sarjaga "Only Murders in the Building"

Selena Gomez kinnitas sotsiaalmeedia vahendusel, et sarja "Only Murders in the Building" kolmanda hooajaga liitub Meryl Streep.

Meryl Streep, kes on karjääri jooksul võitnud kolm Emmyt, kolm Oscarit ja kolm Kuldgloobust, liitub Hulu draamakomöödiaga "Only Murders in the Building". Steep on varasemalt teinud kaasa sellistes filmides nagu näiteks "Mamma Mia!", "Saatan kannab Pradat", "Ära vaata üles" ja "Naisõiguslane".

"Only Murders in the Bulding" oli 2022. aastal nomineeritud kolmele Kuldgloobusele ja kahele Emmyle. Lisaks Gomezile näitlevad sarja peaosades Steve Martin ja Martin Short. Draamakomöödia süžee pöörleb ümber müstiliste mõrvajuhtumite.

Gomez kommenteeris sotsiaalmeedias, et Streepi liitumine sarjaga tegi ta uskumatult õnnelikuks ja väga tänulikuks.