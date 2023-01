Ingra avaldas lühialbumi, mille keskmes on inimeste vahelised suhted

Rabi tutvustas, et uus lühialbum koosneb neljast popmuusika maastikul hõljuvast loost, mis jutustavad kasvamisest läbi keeruliste olukordade ja mille keskmes on inimeste vahelised suhted.

"Elus on ikka nii, et tallatav rada ei kulge tavaliselt sirgjooneliselt – selles leidub nii väiksemaid muhke kui ka suuremaid künkaid, kuid oma teekonna valime lõppude lõpuks me ise," sõnas muusik. "Nendes lugudes leidub nii õrnust kui ka tugevust, melanhooliat ja helgust ning neis on tükikesi nii minust kui ka Sinust," lisas ta.

Ingra lühialbumil musitseerivad Ingrid Rabi (vokaal ja klahvpill), Marcus Tuul (elektrikitarr), Robert Rebane (basskitarr) ja Aivar Surva (trummid). Albumi järelproduktsiooni teostas Sten-Olle Moldau.

Lühialbumi nimiloo järgsele palale "Hold On" filmis Ingra jaanuari alguses ka muusikavideo. Video valmis koostöös videograaf Kevin Kohjusega ning selles teevad kaasa ka näitlejad Maria Paiste ja Mihkel Kuusk.

Ingrid Rabi on varasemalt avaldanud kaks stuudioalbumit: "Olemine" (2021) ja "Circle of Love" (2022).