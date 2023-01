Tippkokk Anti Lepik: enamus peakokkasid söövad vabal ajal lihtsaid toite

Eesti tippkokk Anti Lepik kuulub kohe algava Bocuse d'Ori žüriisse. Lepik rääkis "Ringvaates", kuidas ta kokkade tähtsaimal võistlusel finaali pääsenuid hindama asub ning paljastas ka, millisele sihtgrupile on kõige keerulisem toite valmistada.

"Siin arendatakse jõuliselt gastronoomiat," rääkis Lepik, mis on Bocuse d'Ori põhiline mõte. Lisaks Lepikule on võistlusel veel teinegi eestlane, Alexander Gureev, kes kogenud kokana Bocuse d'Ori finaali jõudis. Lepik täpsustas aga, et žüriiliikmed oma riigi esindajaid hinnata ei saa.

"Kui võistleja on toidu välja mõelnud, siis ta hakkab harjutama, kuidas kümne tunni töö panna viie ja poole tunni sisse," sõnas Lepik, mida tippkokad enne võistlust pikka aega harjutavad. "See on enesedistsipliin."

Võistluse ühte vooru hindavad ka lapsed. "Lapsed on kõige suuremad kriitikud ja nad on ka ausad kriitikud," komenteeris žüriiliige. "Nende jaoks on kõige raskem toitu teha," teatas ta. "Oma maitsetega peaks minema tagasi lapsepõlve ja tooma need tänapäeva tagasi."

"12 erineva riigi kohtunikud on kohal, et joonistuks välja parim maitse," tutvustas Lepik, et tema annab oma kogemuste põhjal toitudele eksperthinnangu ning erinevate tippkokkade hinnangud kokku liites saadaksegi konkursi võitja teada.

"Jumala äge, kui me esimese kolme seas oleks," arvas Lepik lootusrikkalt, lisades, et Gureevi finaalipääs oli juba tegelikult omaette võit.

"Ma usun, et enamus peakokkasid söövad vabal ajal lihtsaid toite," nentis Lepik. "Kui sa teed päev otsa peeneid sööke, siis võib-olla tahad sa õhtu lõpuks endale käsitööpelmeene teha," tõi ta näite.