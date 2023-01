MoeKunstiKino näitab eriseansil dokumentaali Vivienne Westwoodist

"Vivienne Westwoodi mõju moemaailmale on olnud meeletult suur ning tema lahkumisega jääb see valdkond kahtlemata palju igavamaks," lausus MoeKunstiKino eestvedaja Helen Saluveer. "Kui seda dokumentaali viis aastat tagasi festivalil esimest korda näitasime, siis tõi see mitmed saalid puupüsti täis. Anname võimaluse moehuvilistel veelkord ühe vinge looja tegemistesse sukelduda ning teeme eriseansiga Westwoodile sügava kummarduse."

Dame Vivienne Westwood oli pungi ja roki grand old lady: provotseeriv, väljakutsuv ja ökoteadlik moevalitsejanna ning üks moe lähiajaloo mõjukamaid teerajajaid. Film jälgib Westwoodi tõusuteed edu ja kuulsuseni, tema loojameisterlikkust, ühiskondlikku aktiivsust ja kultuuriloolist tähtsust.

MoeKunstiKino eriseanss toimub 25. jaanuaril kell 18 kinos Sõprus Tallinnas. Seansile teeb sissejuhatuse moelooja Xenia Joost, kes oli aastaid tagasi Vivienne Westwoodi moemajas praktikal. Film linastub ingliskeelsena.

2023. aastal toimub MoeKunstiKino festival 3.-8. oktoobril.