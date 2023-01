Festival Viljandi Tuled täidab Viljandi linnaruumi kunstiga

Kui varasematel aastatel on installatsioonidega täidetud erinevaid hooneid, siis sel korral täidab valguskunstnik Martin Makarevitš kunstiga hoopis Valuoja oru. Installatsiooni loomisel teeb Makarevitš koostööd Argo Valsiga, kes sepitseb installatsioonile helikujunduse.

Südalinnas asuvasse Arkaadia aeda jõuab Kerttu Kruusla valgusmaalingute portreenäitus, Viiratsisse viivas jalakäijate tunnelis esitab omaloomingut Adeele Jaago ning tantskunsti tutvustavad Johhanna Anett Toomel, Helle Mari Toomel ja Katrin Kubber Lemoot kompaniist. Samuti toimetavad linnaruumis Viljandi kunstikooli õpilased ja õpetajad ning Kogukonnakino näitab räämas majaseinale õudusfilmi "Vampyr" (1932).

Õhtustel pidudel astuvad üles räpigrupp 5loops ning eksperimentaalne helidisainer Rando Arand, kes seikleb breakbeat'i, future jazz'i, elektroonilise muusika piirimail.

Viljandi Tulede eestvedaja Kaisa Ailti sõnul erineb seekordne festival eelmistest, sest erinevad sündmused ja objekti on paigutatud linnaruumi niiviisi, et neile on võimalik juhuslikult peale sattuda.

"Sel aasta on festivalil mitmete installatsioonide asemel üks mastaapsem ning me paigutame selle väliruumi. Samuti on alates veebruari alguses kaheks nädalaks avatud Kerttu Kruusla näitus Arkaadia aias. Seda just selleks, et Viljandi inimestele rõõmu pakkuda ja leida juurde spontaanseid külastajaid, kes Viljandis oma argiseid toimetusi teevad," selgitas Ait.

Alates 2020. aastast korraldatud Viljandi Tuled on platvorm, milles kohtuvad arhitektuur, kunst, muusika, multimeedia ja valgus. Festivali eestvedajate hulgas on Viljandiga tihedalt seotud kunstnikud ning kultuurikorraldajad.