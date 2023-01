Vabaduse kooli õppedirektor: teadmatus on raske

2022. aasta septembris avas Tallinnas uksed Ukraina lastele mõeldud Vabaduse kool. Kooli ja õpilaste käekäigust käis "Terevisioonis" rääkimas kooli õppedirektor ja eesti keele õpetaja Olga Selištševa, kes tõdes, et kõige raskem on toime tulla teadmatusega, mida homne päev toob.

Selištševa sõnul läheb Ukraina lastel Eestis hästi, tänasel päeval õpib Vabaduse kooli 7.–11. klassis 581 noort. "Me õpime, sotsialiseerume, kohaneme ja tutvume Eesti ühiskonnaga. Meil läheb tõesti hästi," rääkis ta.

Õppedirektor selgitas, et õpilaste arv koolis on pidevas muutuses, sest mõned Eestisse kolinud perekonnad on otsustanud tagasi kodumaale minna või uude riiki edasi liikuda. Siiski ei tähenda see seda, et õpilaste arv pidevalt väheneks, sest Selištševa sõnul võtavad kooliga iga päev ühendust uued Ukrainast Eestisse sõitvad perekonnad, kes soovivad oma lapse Vabaduse kooli panna.

Selištševa sõnul on nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks keeruline toime tulla teadmatusega. "Ma mäletan suviseid vestluseid noortega, kui nad rääkisid, et nad on Eestis maksimaalselt pool aastat ja detsembris või jaanuaris sõidavad nad koju tagasi. Tänasel päeval on olukord selline, et kahjuks ei ole see võimalik. See teadmatus on raske," tõdes ta.

Samuti on direktori sõnul näha, kuidas Ukrainas toimuv lapsi igapäevaselt mõjutab – näiteks kui noor, kes on muidu väga aktiivne, ühel päeval kinniseks muutub, saavad õpetajad kohe aru, et Ukrainas on midagi juhtunud. "Ukraina uudised jõuavad Ukraina inimesteni kiiremini. Vahepealt me tegelikult isegi ei tea, mis täpsemalt juhtus. Me saame alles hiljem teada."

Selištševa, kes õpetab Ukraina noortele ka eesti keelt, selgitas, et eesti keele õpitakse koolis iga päev. Kokku on koolis 19 eesti keele õpetajat. "Tihti kuuleme, et õpilastele meeldivad eesti keele tunnid. Üha rohkem kuuleme eesti keelt ka koolimajas," sõnas ta uhkusega.