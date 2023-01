Kalakasvanduses elava hülge peremees: tal elab nagu kuurorthotellis

Elu kalakasvatuses on Poisil tõesti hea -- kui merest iga päev kala saada ei pruugi, siis siin toob peremees kala lausa ämbriga. Kuigi hülge nimi on Poiss, ei tea keegi, kas tegelikult ka poiss on.

Rääkides sellest, et kas nad on oma hülge hea söögiga ära hellitanud, tõdes Äntu kalakasvatuse juht Hans Kruusimägi, et neil midagi kehvemat ju pakkuda ei ole kui seda kõige suuremat ja kõige ilusamat.

"Aga ikka tekib defektseid kalu ja hüljes ongi meie selline sanitarloom."

Äntu kalakasvatusse kolis poiss juba 2008. aastal. Vanust peaks tal peremehe sõnul olema 20 aasta ringis, mis tähendab, et pigem juba vanur. Hüljeste eluiga jääb looduses tavaliselt 15 kuni 25 aasta vahele. Hea elu peal aga vahel ka rohkem.

"Sel hülgel läheb nagu parimas kuurorthotellis. Vesi on, jää on, kala on ja isegi kõik võimalused on vahel siit aiast välja tulla," kirjeldas Kruusimägi. Õue peale hüljes siiski eriti ei tiku.

"Uudistajaid on palju, sest ta on ikka üle Eesti kuulus hüljes ja valvur luges esimestel kuudel ühel päeval ära 285 külastajat. Selle kohta võib öelda, et ta on ikkagi väga kuulus ja käijaid on iga päev. Käivad koolilapsed ja vaatavad."

Kuigi aed on kindlustatud, on olnud paar korda, kui valvur on helistanud ja teatanud, et Poiss ujub kalade basseinis. "Aga sealt saame ta uuesti tagasi."